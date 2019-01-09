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Происшествия

НАБУ обыскивает мэрию Белой Церкви: что происходит

16:03 9 января 2019   107
НАБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 9 января, проводят обыски в городском совете Белой Церкви (Киевская область). Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

«Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене в 2018 году», — говорится в сообщении.

При этом в НАБУ не уточняют, о каком именно здании идет речь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в декабре прошлого года детективы НАБУ начали расследование возможных хищений госсредств при выплате компенсаций за аренду жилья в Киеве народным депутатам.

Также в декабре детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство против главного военного прокурора Анатолия Матиоса и генерального прокурора Юрия Луценко.

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