Происшествия

Украл телефон прямо под камерой: наглый вор в Киеве попал на видео

В Киеве ищут дерзкого вора, орудующего возле метро «Черниговская» в Дарницком районе столицы. 9 января около 15 часов мужчина зашел под видом обычного посетителя в кофейню, присел у барной стойки, сделал заказ и выждал удобный момент, когда работники заведения будут заняты другими клиентами.

Камеры наблюдения в кофейне вора абсолютно не смутили. Дождавшись, когда работник кофейни отвернется, злоумышленник украл из-за стойки смартфон и тут же покинул заведение.

Лицо вора хорошо видно на записях с камеры. Пострадавшие просят откликнуться всех, кто узнал преступника.

Напомним, ранее в Киеве воровка совершила кражу прямо на глазах у полицейских, а в Черкассах незадачливый воришка пытался при задержании проглотить кольцо с бриллиантами.

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