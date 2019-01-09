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- 18:18 В Закарпатье пограничник пытался съесть при задержании 200 долларов взятки
В Закарпатье пограничник пытался съесть при задержании 200 долларов взятки (фото)
9 января в Закарпатье правоохранители задержали при получении взятки инспектора пограничной службы пункта пропуска «Лужанка» Мукачевского пограничного отряда.
— В ноябре 2018-го — январе 2019 года он систематически вымогал и получал от местного жителя неправомерную выгоду в размере тысяча долларов, — рассказали в пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона Украины. — Взятка предназначалась для беспрепятственного перемещения табачных изделий из Украины в страны Европейского союза через пропускной пункт «Лужанка». Инспектора задержали при очередном получении части суммы — 200 долларов. Во время проведения обыска пограничник пытался съесть купюры.
Пограничник задержан, ведется расследование, решается вопрос об открытии в отношении него уголовного производства по статье «Получение неправомерной выгоды служебным лицом».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Одессе на взятке свыше 4 тысяч долларов был пойман подполковник полиции. Выяснилось, что правоохранитель разработал схему получения денег от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение коммерческой деятельности.
Кроме того, как писали «ФАКТЫ», полиция поймала на взятке двоих должностных лиц «Укргаздобычи». Причем один из них при задержании попытался выбросить в окно 9 миллионов гривен.
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