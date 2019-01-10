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В Киеве из-за опасного ЧП эвакуировали школу
В киевской специализированной школе № 17 (по улице Кирилловской) утром 10 января произошло задымление электропроводки, детей экстренно эвакуировали из здания. Об этом сообщает ТСН.
По информации представителя учебного заведения, до приезда спасателей все учащиеся находились на улице.
Тем не менее в ГСЧС заявили, что возгорания в здании школы удалось не допустить. По предварительным данным, на одном из этажей школы закоротило проводку, после чего она начала тлеть.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в ноябре в Киеве горел лицей, в сети появилось видео, на котором дети бегают по задымленному коридору. А в декабре в школе под Одессой распылили газ.
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