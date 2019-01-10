Происшествия

Боевики расстреляли автомобиль с сотрудниками компании "Вода Донбасса": есть раненые

10 января вновь попали под обстрел работники компании «Вода Донбасса». Предприятие обеспечивает водой более трех миллионов человек: как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированной зоне.

Вследствие обстрела боевиков сгорел автомобиль ЗИЛ-131, принадлежащий коммунальщикам, также были ранены три работника компании.

Под обстрел коммунальщики попали в районе села Крутая Балка Донецкой области. Там работники КП расчищали дорогу к насосной станции, от которой зависит работа южнодонбасского водопровода.

Напомним, объекты КП «Вода Донбасса» регулярно обстреливаются боевиками. На фильтровальных станциях сберегаются запасы хлора, потому обстрелы могут привести к экологической катастрофе в регионе.

Фото архив zi.dn.ua

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