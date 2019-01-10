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Политика

Порошенко рассказал, кому выгоден мораторий на продажу земли

19:02 10 января 2019   143
земля
Инф. «ФАКТОВ»

Мораторий на продажу земли, который в очередной раз был продлен парламентом, на самом деле не имеет смысла и вредит как украинским фермерам, так и землевладельцам. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко во время поездки в Ровенскую область.

«Почему мы ограничиваем этими бессмысленными запретами права собственников земли? Фермеры страдают, владельцы страдают, общины страдают. Наживаются на действующей ситуации только аферисты и спекулянты», — цитирует главу государства УНН.

По словам президента, в данный момент всевозможные дельцы обманывают паевладельцев и, несмотря на мораторий, забирают землю у селян.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада еще на год продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Евросуд по правам человека считает, что мораторий — нарушение прав украинских граждан. Президент считает, что в данной ситуации мало шансов на создание цивилизованного рынка земли.

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