Происшествия

Следователи по делу о резонансном ДТП в Полтаве сами попали под следствие

10 января начальник Главного управления Нацполиции в Полтавской области Андрей Замахин сообщил на пресс-конференции, что с сегодняшнего дня Виталий Скрыльник (на фото слева), расследовавший резонансное ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток, и начальник следственного отдела Полтавского отдела полиции Эдуард Ефименко отстранены от дела.

Причиной такого решения стало ненадлежащее выполнение ими служебных обязанностей. В частности, они не провели надлежащих процессуальных действий и качественного расследования в отведенный законом срок. Более того, в отношении следователей начато служебное расследование, которое продлится 30 дней. Вместо них делом займется новая группа следователей.

Андрей Замахин также сообщил, что в момент совершения ДТП на пешеходном переходе находилась женщина, свидетельства которой очень помогли бы дальнейшему расследованию уголовного производства, и попросил ее откликнуться, если увидит эту информацию.

Напомним, 6 ноября в центре Полтавы на пешеходном переходе 34-летняя предпринимательница, владелица ресторанного бизнеса Наталья Саенко, будучи за рулем внедорожника Mercedes-Benz, сбила велосипедиста Артема Левченко, которому на тот момент еще не исполнилось 15 лет. Мальчик получил тяжелые травмы. Он два месяца провел в коме и умер 7 января.

Только после его смерти полиция изменила квалификацию статьи участнице ДТП на более тяжкую. Все эти два месяца Саенко, которая, кстати, ранее сбила девочку на дороге (тогда обошлось без травм) и привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, ездила на другом автомобиле, поскольку ее не лишили водительских прав на время следствия.

И только смерть Артема сдвинула расследование с мертвой точки. 9 января, когда хоронили подростка, Саенко было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. У нее изъяли водительские права, а суд избрал ей меру пресечения — круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца.

Отдельно расследуется факт изъятия видеорегистратора из автомобиля Саенко сразу же после ДТП в присутствии патрульных, которое совершил ее муж. На следующий день он вернул его следователю без каких-либо записей. Только после того, как возмущенные полтавчане потребовали от правоохранителей отчет о расследовании резонансного ДТП, в прокуратуре сообщили, что прибор находится на экспертизе в Харькове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что виновницу громкого ДТП в Полтаве, сбившую подростка на «зебре», отправили под домашний арест.

Фото интернет-издания «Полтавщина»

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