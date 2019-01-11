Дело о краже 100-килограммовой золотой монеты: в Берлине судят трех братьев-ливанцев (фото)

Мир

В четверг, 10 января, в Берлине начался судебный процесс по громкому делу о краже огромной золотой монеты, известной как «Большой кленовый лист». Она была отчеканена королевским монетным двором в Канаде в 2007 году и признана на тот момент крупнейшей золотой монетой в мире. Вес «Большого кленового листа» составляет 100 килограммов! Она изготовлена из золота высшей пробы. Толщина — 3 сантиметра, диаметр 53 сантиметра. На одной из сторон изображен портрет королевы Великобритании Елизаветы II. На оборотной стороне отчеканен кленовый лист, символ Канады.

«Большой кленовый лист»

Всего было изготовлено пять таких монет. Номинальная стоимость каждой из них — 1 миллион канадских долларов. Однако реальная стоимость одного «Большого кленового листа» превышает 4 миллиона американских долларов.

Вот такую монету в 2017 году украли из берлинского музея Боде. Туда она попала как подарок от анонимного мецената. Следствие установило, что в краже участвовали четыре человека. Один из них работал охранником музея.

Трое воров проникли в Боде через окно третьего этажа, на котором отсутствовала сигнализация. Сначала они влезли на проходящую рядом с музеем эстакаду железной дороги, перекинули лестницу и уже по ней проникли в здание, расположенное на Музейном острове на реке Шпрее.

Оказавшись внутри, воры разбили стеклянную витрину, в которой размещалась золотая монета. Для транспортировки «Большого кленового листа» они использовали тачку и скейтборд. Внизу их ждала машина.

На скамье подсудимых в итоге оказались четверо молодых мужчин. Трое из них — выходцы из семьи ливанских иммигрантов. Это родные братья Ахмед и Вайчи Реммо (20 лет и 24 года соответственно) и их двоюродный брат, 21-летний Виссам Реммо.

На первом судебном заседании братья Реммо закрывали свои лица журналами

Прокурор заявил, что ливанцы, по всей видимости, распилили монету на части, переплавили их и продали. Конечно, они потеряли на этом большие деньги, однако продать редкую монету в сохранности было крайне сложно. На вырученные деньги Реммо приобрели квартиры в Германии.

В июле 2018 года немецкая полиция произвела обыски и конфискации в 77 домах, квартирах и подсобках, которые принадлежат семье Реммо.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила никаких доказательств причастности братьев Реммо к краже монеты. Единственной косвенной уликой является видеозапись, сделанная камерами наружного наблюдения музея Боде в ночь, когда было совершено преступление. Однако на ней видны только трое мужчин, идентифицировать которых не представляется возможным.

Видео, сделанное камерами наружного наблюдения, не позволяет опознать преступников

Суд принял решение освободить обвиняемых под залог. Они обязаны являться на все судебные заседания. Ожидается, что приговор будет вынесен в конце марта. В случае, если вина братьев Реммо будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о краже бесценных реликвий шведской королевской семьи.

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