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В 10 раз крепче стали: созданы «неубиваемые» колготки (фото, видео)
Канадская компания Sheertex объявила, что раз и навсегда решила проблему «стрелок» на колготках, знакомую всем женщинам. Фирма презентовала «неубиваемые» женские колготки — из того же материала-полимера, который используется при создании бронежилетов и альпинистского снаряжения.
По утверждению компании, колготки Sheertex Sheers «легче воды» и в то же время «в десять раз крепче стали». По виду и по ощущениям на коже они ничем не отличаются от обычных изделий. Но при этом не рвутся. В ходе тестов, как пишет издание The Sun, колготки даже давали на растерзание собакам — и их усилия не увенчались успехом.
Цена «вечных» колготок весьма солидная — 99 американских долларов. Однако их раскупают с головокружительной скоростью. Так что компания объявила о том, что намерена ускорить их производство.
Пока что они предлагаются в трех оттенках черного цвета. А вскоре появится возможность приобрести новинку телесного цвета.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на самые популярные в мире офисные туфли выстроилась очередь из 28 тысяч покупательниц.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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