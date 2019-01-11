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ДТП под Киевом с участием автомобиля полиции охраны: первые подробности и фото
В пятницу, 11 января, на Ново-Ирпенской трассе произошла авария с участием автомобиля полиции охраны. В результате ДТП пострадала водитель иномарки. Несколькими днями ранее серьезное ДТП с участием полицейских произошло возле села Гуровщина Киево-Святошинского района.
Полицейский автомобиль ZAZ двигался по Ново-Ирпенской трассе в сторону Киева. Неподалеку от поселка Романовка из-за поворота на значительной скорости выехал автомобиль Mitsubishi, двигавшийся в направлении Ирпеня. Иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулась с полицейским автомобилем. Очевидно, женщина, сидевшая за рулем Mitsubishi, не справилась с управлением. Водитель полицейского ZAZ начал тормозить, однако столкновения с Mitsubishi не удалось избежать.
На месте аварии работает патрульная полиция. Детали происшествия устанавливаются. Женщину — водителя Mitsubishi госпитализировали в тяжелом состоянии.
Пока оформляли ДТП, на трассе образовалась огромная пробка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе произошло тройное ДТП с участием бронетехники. В тот же день под Николаевом перевернулся автобус с пассажирами.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
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