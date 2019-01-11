Пятикратный чемпион «Формулы-1» купил пентхаус за 40 млн долларов

Спорт

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон сделал себе королевский подарок по случаю завоевания в пятый раз звания чемпиона мира «Формулы-1». Пилот «Мерседес» приобрел пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке, стоимость которого оценивается в 40 миллионов долларов.

Апартаменты занимают площадь в 600 квадратных метров, а также открытое пространство в 280 квадратных метров, на которых расположены четыре спальни, 25-метровый бассейн, корт для сквоша и библиотека. Из окон пентхауса открывается шикарный вид на реку Гудзон. К слову, апартаменты расположены недалеко от винных погребов, которые Льюис приобрел в 2017 году.

Ранее «Мерседес» оригинально поздравил своих болельщиков с Новым годом. В первый день 2019-го на официальном Youtube-канале появилось веселое видео, на котором Хэмилтон получил в подарок от своего коллеги по команде Валттери Боттаса теплый свитер, но не смог натянуть его на себя, поскольку был одет в гоночную экипировку и с шлемом на голове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британец Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1 в пятый раз в карьере.

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