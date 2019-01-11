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В Макеевке крыша рынка обрушилась прямо на людей: в сети показали видео
В оккупированной Макеевке 11 января на Красном рынке крыша рухнула прямо на людей. Также частично разрушился каркас рынка. На видео, которое было снято на месте обрушения видно, что есть пострадавшие от трагедии.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на место происшествия приехали представители оккупационных силовых структур, которые перекрыли рынок.
«Весь ряд обрушило, там где флаги продавали, носки», — написал один из пользователей.
«Людей откапывали из-под шифера и снега», — добавил другой.
«Так бывает, когда до власти дорвались ничего не умеющие и не смыслящие долбо. бы, одним словом сказочная дырляндия», — поделился выводами третий.
По данным очевидцев, пострадали не менее трех человек.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Макеевке произошло еще одно ЧП. Так, в оккупированном городе разбился 15-летний подросток, который прыгнул с крыши недостроенной высотки с парашютом. Инцидент произошел на глазах у многочисленных зрителей, которые запечатлели этот неудачный трюк.
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