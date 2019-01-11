Происшествия

Во Львове погибли два туриста из Киева, еще два – в реанимации

В пятницу, 11 января, в 11:30 в полицию Львова поступила информация от медиков о том, что, прибыв на вызов, они обнаружили в квартире на улице Дорошенко трупы девушки и парня.

— Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что накануне вечером, 10 января, в квартиру заселилась компания молодых людей — двое парней и две девушки, приехавшие во Львов из Киева. Утром одной из пар стало плохо, и они вызвали «скорую». Медики госпитализировали их с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести». Тела девушки и парня 23-х и 20-ти лет без признаков жизни были обнаружены в соседней комнате. Причина смерти будет установлена в ходе экспертиз, — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области.

В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации других источников, речь идет о студентах из Киева, приехавших в столицу Галичины в качестве туристов, с намерением встретить тут старый Новый год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тернопольской области перед Рождеством угарным газом отравились сразу шесть человек. Молодежь готовясь к колядованию в Доме народного творчества. Во время репетиции всем внезапно стало плохо.

А на известном курорте Сходница под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне. Малыши вместе с родителями приехали отдыхать из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова.

«ФАКТЫ» также писали об отравлении школьников в поезде Одесса — Запорожье. В одном из вагонов произошел выброс дыма. Там находились 28 детей и пятеро взрослых.

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