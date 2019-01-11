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Во Львове погибли два туриста из Киева, еще два – в реанимации
В пятницу, 11 января, в 11:30 в полицию Львова поступила информация от медиков о том, что, прибыв на вызов, они обнаружили в квартире на улице Дорошенко трупы девушки и парня.
— Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что накануне вечером, 10 января, в квартиру заселилась компания молодых людей — двое парней и две девушки, приехавшие во Львов из Киева. Утром одной из пар стало плохо, и они вызвали «скорую». Медики госпитализировали их с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести». Тела девушки и парня 23-х и 20-ти лет без признаков жизни были обнаружены в соседней комнате. Причина смерти будет установлена в ходе экспертиз, — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области.
В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.
По информации других источников, речь идет о студентах из Киева, приехавших в столицу Галичины в качестве туристов, с намерением встретить тут старый Новый год.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тернопольской области перед Рождеством угарным газом отравились сразу шесть человек. Молодежь готовясь к колядованию в Доме народного творчества. Во время репетиции всем внезапно стало плохо.
А на известном курорте Сходница под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне. Малыши вместе с родителями приехали отдыхать из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова.
«ФАКТЫ» также писали об отравлении школьников в поезде Одесса — Запорожье. В одном из вагонов произошел выброс дыма. Там находились 28 детей и пятеро взрослых.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
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