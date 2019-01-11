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Происшествия

В Польше погибли украинский журналист и его мать: подробности страшного ДТП

14:42 11 января 2019   84
Журналист Роман Кисиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб украинский журналист Роман Кисиль и его мать. Супруга журналиста получила тяжелые травмы, а годовалый ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Ранее сообщалось, что в ДТП под Краковым в результате столкновения пассажирского автомобиля с фургоном травмы разной степени тяжести получили восемь наших сограждан

Как сообщает «Укринформ», дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Илжа Мазовецкого воеводства. Погибшему журналисту было 37 лет, а его матери — 60 лет. Супругу Романа Кисиля поместили в реанимационное отделение больницы Радома. Также в больнице находится и маленький ребенок — медики проводят его обследование.

Полиция еще только устанавливает причины ДТП. По предварительным данным, на дороге легковой автомобиль Toyota, в котором находился журналист с семьей, лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveco. Польские правоохранители уточняют, что оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше внедорожник сбил трех украинок, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Две пострадавшие скончались на месте ЧП, еще одна женщина в критическом состоянии была отправлена в больницу.

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