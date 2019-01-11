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РосСМИ узнали о похищении в Москве одного из организаторов убийства Вороненкова (фото)

В России похищен криминальный авторитет Юрий Василенко, которого считают одним из организаторов убийства в марте 2018 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Росбалт», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Василенко также связывают с убийством в Подмосковье лидера сепаратистской организации «Оплот» Евгения Жилина.

Издание пишет, что скорее всего, похищенного уже нет в живых. По факту похищения возбудили уголовное дело и провели обыск в московской квартире, которую снимал мужчина. Там, по информации источника издания, нашли несколько десятков единиц огнестрельного оружия и взрывчатку.

В Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. «Авторитет» вел практически подпольный образ жизни. Он арендовал большую квартиру в районе метро «Алексеевская», из нее выбирался часто только в ресторан «Базилик». Охраны у него не было.

Известно, что 10 января вечером Василенко находился в ресторане «Базилик», которое называют «своеобразным офисом», где он проводил встречи. Туда вошла группа мужчин, которые потребовали у Василенко проехать с ними. На улице между ними завязалась потасовка со стрельбой, в результате которой Василенко получил ранения. После этого его «бросили» в багажник машины и уехали в неизвестном направлении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Интерпол объявил в международный розыск подозреваемого в заказе убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.

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