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Стало известно о гибели украинского моряка в Балтийском море: первые детали
В Польше официально признали погибшим украинского моряка, выпавшего за борт торгового судна в Балтийском море. По данным Польского радио, поисково-спасательная операция, в которой задействовали судна Морской службы поиска и спасения, а также вертолет, успехом не увенчалась. На данный момент поиски свернули.
«Шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю», — признали в Морской службе поиска и спасения.
По информации Радио Гданьск, инцидент с украинцем случился около 1:00 11 января в районе города Владиславово (Поморское воеводство). Поиски проводили в акватории в пределах пяти морских миль.
Данные о погибшем пока не приводятся.
Напомним, в Украину вернулся одесский моряк, которого в Иране обвинили в убийстве гражданина этой страны. Его обменяли на гражданина Ирана, осужденного в Украине за шпионаж.
Тем временем в московских тюрьмах находятся 24 украинских моряка, незаконно захваченные российскими военными в нейтральных водах Черного моря. В ближайшее время их намерена посетить омбудсмен Украины Людмила Денисова.
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