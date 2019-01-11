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Мир

Стало известно о гибели украинского моряка в Балтийском море: первые детали

16:25 11 января 2019   188
Воды Балтийского моря
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше официально признали погибшим украинского моряка, выпавшего за борт торгового судна в Балтийском море. По данным Польского радио, поисково-спасательная операция, в которой задействовали судна Морской службы поиска и спасения, а также вертолет, успехом не увенчалась. На данный момент поиски свернули.

«Шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю», — признали в Морской службе поиска и спасения.

По информации Радио Гданьск, инцидент с украинцем случился около 1:00 11 января в районе города Владиславово (Поморское воеводство). Поиски проводили в акватории в пределах пяти морских миль.

Данные о погибшем пока не приводятся.

Напомним, в Украину вернулся одесский моряк, которого в Иране обвинили в убийстве гражданина этой страны. Его обменяли на гражданина Ирана, осужденного в Украине за шпионаж.

Тем временем в московских тюрьмах находятся 24 украинских моряка, незаконно захваченные российскими военными в нейтральных водах Черного моря. В ближайшее время их намерена посетить омбудсмен Украины Людмила Денисова.

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