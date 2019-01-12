Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляции женской и мужской гонок преследования

Спорт

В субботу, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдут женская и мужская гонки преследования, в которых Украину представят пять спортсменов.

По итогам спринта у женщин в гонке на 10 км (по две стрельбы лежа и стоя) выйдут на старт Вита Семеренко (шестая позиция на старте, отставание от лидера — 29 секунд; на фото) и Анастасия Меркушина (35-я, +1:28).

Начало гонки с участием 60 спортсменок — в 13:45.

Видеотрансляцию женской гонки преследования смотрите здесь.

У мужчин честь Украины на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами будут отстаивать Дмитрий Пидручный (25-я, +2:05,0), Сергей Семенов (37-я, +2:26,8) и Артем Прима (48-я, +2:47,2; на фото).

Начало гонки с участием 60 биатлонистов — в 16:00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вита Семеренко завершила спринтерскую гонку в шестерке сильнейших.

Фото biathlon.com.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter