27.94 / 28.24 31.88 / 32.44
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляции женской и мужской гонок преследования

8:55 12 января 2019   108
Артем Прима
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдут женская и мужская гонки преследования, в которых Украину представят пять спортсменов.

По итогам спринта у женщин в гонке на 10 км (по две стрельбы лежа и стоя) выйдут на старт Вита Семеренко (шестая позиция на старте, отставание от лидера — 29 секунд; на фото) и Анастасия Меркушина (35-я, +1:28).

Начало гонки с участием 60 спортсменок — в 13:45.

Видеотрансляцию женской гонки преследования смотрите здесь.

У мужчин честь Украины на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами будут отстаивать Дмитрий Пидручный (25-я, +2:05,0), Сергей Семенов (37-я, +2:26,8) и Артем Прима (48-я, +2:47,2; на фото).

Начало гонки с участием 60 биатлонистов — в 16:00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вита Семеренко завершила спринтерскую гонку в шестерке сильнейших.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Киев
-9

Ветер: 3 м/с  Ю-3
Давление: 738 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины