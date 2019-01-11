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В Харькове на людей обрушилась крыша торгового павильона: есть пострадавшие (фото, видео)
В Харькове 11 января 2019 года обвалилась крыша торгового павильона в районе станции метро имени Александра Масельского. Под завалами оказались люди, поиски пострадавших еще продолжаются. На данный момент известно о спасении из-под завалов девочки и двух женщин. Они уже доставлены в больницу.
По информации полиции Харьковской области, информация об инциденте поступила в дежурную часть Немышлянского районного отдела полиции около 19:45 11 января. В настоящее время полиция устанавливает причину случившегося на месте ЧП. Там же работают оперативники ГСЧС.
Напомним, в российском Новочеркасске 3 января рухнул развлекательный центр.
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