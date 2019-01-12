Происшествия

В Одессе на незаконной стройке рухнул башенный кран: есть жертвы

Вечером 12 января разыгралась трагедия на популярном одесском пляже «Ланжерон». Здесь, на ведущемся строительстве у дельфинария «Немо» рухнул башенный кран и причинил смертельные травмы молодому человеку.

Как стало известно «ФАКТАМ», погибший — 32-летний житель Тарутинского района (юг Одесской области).

По словам очевидцев ЧП, тело пытаются извлечь, но без участия полицейских, заметая следы преступления. Как выяснилось, тело погибшего рабочего находится под завалившейся конструкцией уже более пяти часов.

«Полицейские, присутствующие на месте, бездействуют. Журналистов, родственников погибшего и работников стройки на место не пускают», — говорят очевидцы. Они также утверждают, что есть и другие пострадавшие, которых с места происшествия увезли в одну из частных клиник города.

На месте присутствуют с десяток охранников стройплощадки, а также активисты. По словам последних, «завалился строительный кран на базе КАМАЗа». Рабочие попытались другим краном поднять рухнувшую конструкцию, однако активисты воспрепятствовали. Они опасаются, что таким образом будут уничтожены улики преступления.

«Только что на пляже „Ланжерон“, на стройке г-на Кисловского (депутат горсовета от промэрской фракции „Доверяй делам“, совладелец дельфинария — авт.) рухнул башенный кран и убил человека. В спешном порядке пытаются все скрыть и замылить!» — прокомментировал известный одесский активист, лидер общественного движения «Зеленый Лист» Владислав Балинский.

Как сообщили в полиции, по факту происшествия открыто уголовное производство о нарушении правил во время выполнения опасных работ (ч.2 ст. 272 УК Украины).

Сейчас на место ЧП прибыли бойцы полицейского спецподразделения «Корд», начались столкновения, стрельба. Присутствующих журналистов оттеснили, неизвестные в черной форме применили слезоточивый газ.

Напомним, ранее в Одессе уже протестовали против стройки на пляже «Ланжерон». Тогда активистами был снесен строительный забор, а против протестующих применили слезоточивый газ.

Как сообщали «ФАКТЫ», также в Одессе пострадали активисты, протестовавшие против застройки в курортной Аркадии.

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