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В Киеве посетители пиццерии устроили стрельбу (фото, видео)
В Киеве большое количество оружия на руках у населения периодически дает о себе знать. 13 января возле пиццерии в Дарницком районе вновь случилась драка со стрельбой. Две компании, отдыхавшие в кафе, не сошлись во взглядах по поводу правил поведения в общественных местах.
Как сообщает Информатор, инцидент случился рано утром в заведении Mister Cat на улице Срибнокильской. Трое парней избили молодого мужчину на выходе из пиццерии, выбили ему зуб, а затем один из хулиганов выстрелил своей жертве в спину из травматического пистолета.
По версии пострадавшего, в разгар веселья он начал танцевать лезгинку в зале, а сидевшей рядом компании это не понравилось. Словесная перепалка переросла в драку, а потом и в стрельбу.
Компания, задержанная за нападение и стрельбу, описывает случившееся иначе. По версии приятелей, «танцор» оскорбительно высказался в их адрес. Ему было сделано замечание. Затем началась драка, и «танцор» достал нож. После этого одному из мужчин пришлось защищаться с помощью резинострела.
Напомним, в Киеве с помощью оружия пытаются решать семейные споры. Порой боевое оружие становится последним аргументом на акциях против застройки города.
Фото kiev.informator.ua
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