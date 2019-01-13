Пожар на химзаводе под Ивано-Франковском: названа причина происшествия

Происшествия

В Калуше Ивано-Франковской области был потушен пожар на химзаводе «Карпатнефтехим». О ликвидации возгорания спасатели отчитались в 10.44 13 января. Пирогаз на открытой площадке завода горел с вечера 12 января, над заводом был виден 15-метровый столб пламени. Сейчас огня нет, но продолжается процесс тления.

Полиция расследует причины пожара на предприятии. Согласно предварительной версии правоохранителей, возгорание возникло из-за нарушения правил во время выполнения опасных работ на производстве.

Ущерб, нанесенный предприятию, устанавливается. Была угроза тяжких последствий для производственных объектов, потому уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предполагает для виновных лиц штраф до 850 грн, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания виновных могут лишить права занимать определенные должности.

При пожаре никто из людей не пострадал.

Напомним, о пожаре стало известно около 21 часа 12 января. В системе трубопроводов возникло повреждение. Из-за утечки пирогаза из трубы на открытой площадке завода наблюдалось факельное горение. Оно продолжалось приблизительно до часу ночи 13 января.

Фото Володимир Микитин/Facebook

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