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Украина

Боевики "ДНР" устроили новую вооруженную провокацию под Мариуполем

15:39 13 января 2019   478
Беспилотник ОБСЕ
Инф. «ФАКТОВ»

Российско-террористические войска на Донбассе обстреляли беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который совершал плановый полет в районе поселка Чермалык (северо-восток от Мариуполя). Как сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации за соблюдением перемирия на Донбассе (СЦКК), аппарат был обстрелян из стрелкового оружия.

По оценке наблюдателей, подобные провокационные действия преследуют целью скрыть огневую активность террористов в направлении подразделений Объединенных Сил. Кроме того, боевики пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и принудить свернуть свою работу на Мариупольском направлении.

Одновременно наблюдатели отмечают продолжение практики боевиков препятствовать проезду представителей СММ ОБСЕ не подконтрольные им территории. Так, 12 января они запретили проезд авто СММ через контрольно-перепускной пункт в районе Старомихайловки, заявив, что наблюдатели смогут попасть на его территорию только при условии сопровождения автомобиля наемников вооруженных формирований РФ.

Напомним, 22 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал наличие у боевиков смертоносных систем залпового огня, которые они не отвели от линии разграничения в нарушение «минских договоренностей».

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