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"Надо быть скромнее": дочь главного пиарщика Путина взбудоражила сеть обращением к россиянам
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета оказалась в эпицентре скандала после публикации в своем Instagram фрагмента из интервью журналу Tatler, в котором призвала московских сверстников … к скромности.
Таким образом девушка ответила на вопрос, чему «московским миллениалам» стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики.
В этом же интервью она рассказала, что не так часто балует себя дорогими покупками, а покупки в Европе предпочитает совершать, потому что в России «ценник выше»
Заявления Лизы вызвали настоящую бурю комментариев в сети.
«Чикатилло посоветовал россиянам учиться доброте и нежности…», — сыронизировал пользователь Ленинградская улица.
Другой пользователь рекомендовал Лизе поговорить о скромности с отцом, у которого часы стоят 36 миллионов рублей.
«Посоветуйте ей не постить фото, чтобы не провоцировать себя на кибербулинг», — написал Jordan58.
Напомним, ранее Лиза Пескова оскандалилась записью в соцсети о протестах во Франции.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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