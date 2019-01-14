27.88 / 28.21 31.85 / 32.42
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Надо быть скромнее": дочь главного пиарщика Путина взбудоражила сеть обращением к россиянам

7:59 14 января 2019   1013
Лиза
Инф. «ФАКТОВ»

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета оказалась в эпицентре скандала после публикации в своем Instagram фрагмента из интервью журналу Tatler, в котором призвала московских сверстников … к скромности.

Таким образом девушка ответила на вопрос, чему «московским миллениалам» стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики.

В этом же интервью она рассказала, что не так часто балует себя дорогими покупками, а покупки в Европе предпочитает совершать, потому что в России «ценник выше»

Заявления Лизы вызвали настоящую бурю комментариев в сети.

«Чикатилло посоветовал россиянам учиться доброте и нежности…», — сыронизировал пользователь Ленинградская улица.

Другой пользователь рекомендовал Лизе поговорить о скромности с отцом, у которого часы стоят 36 миллионов рублей.

«Посоветуйте ей не постить фото, чтобы не провоцировать себя на кибербулинг», — написал Jordan58.

Напомним, ранее Лиза Пескова оскандалилась записью в соцсети о протестах во Франции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Киев
-4

Ветер: 5 м/с  Ю-3
Давление: 729 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины