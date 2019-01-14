Мир

"Надо быть скромнее": дочь главного пиарщика Путина взбудоражила сеть обращением к россиянам

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета оказалась в эпицентре скандала после публикации в своем Instagram фрагмента из интервью журналу Tatler, в котором призвала московских сверстников … к скромности.

Таким образом девушка ответила на вопрос, чему «московским миллениалам» стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики.

В этом же интервью она рассказала, что не так часто балует себя дорогими покупками, а покупки в Европе предпочитает совершать, потому что в России «ценник выше»

Заявления Лизы вызвали настоящую бурю комментариев в сети.

«Чикатилло посоветовал россиянам учиться доброте и нежности…», — сыронизировал пользователь Ленинградская улица.

Другой пользователь рекомендовал Лизе поговорить о скромности с отцом, у которого часы стоят 36 миллионов рублей.

«Посоветуйте ей не постить фото, чтобы не провоцировать себя на кибербулинг», — написал Jordan58.

Напомним, ранее Лиза Пескова оскандалилась записью в соцсети о протестах во Франции.

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