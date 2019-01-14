Спорт

Стал известен еще один возможный соперник Ломаченко

Президент промоутерской организации Top Rank Тодд Дюбеф назвал еще одного потенциального соперника для чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).

«Победитель реванша между мексиканцами Мигелем Берчельтом и Франсиско Варгасом (бой пройдет 23 марта в американском Инглвуде. — Авт.), в котором Берчельт будет защищать чемпионский титул WBC во втором полулегком весе, сможет выйти в ринг против Василия Ломаченко уже в 2019 году. Тем более, Мигель, насколько я знаю, заинтересован в этом поединке», — отметил функционер.

Напомню, менеджер украинца Эгис Климас рассказал о том, что Василий проведет минимум три боя в нынешнем году. Ближайший из них пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе, где соперником Ломаченко станет победитель боя за чемпионский пояс IBF между между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абсолютный чемпион мира назвал бой с Ломаченко ошибкой.

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