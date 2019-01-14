- 13:24 Очередной взрыв жилого дома в России: разрушения сняли на фото с воздуха
- 13:22 Вместо проповедницы — актриса: экс-одноклубник Шевченко женится второй раз
- 13:21 «Мне говорили, что я вновь наберу 10 кг»: Руслан Сеничкин о жизни после «Танців з зірками»
- 13:20 Мария Порошина впервые показала новорожденного сына
- 13:13 Появился трейлер последнего сезона "Игры престолов"
- 12:59 Стало известно, когда ВСУ получат первые образцы высокоточных систем залпового огня "Ольха"
- 12:59 Тигру крупно повезет, а Козу будут окружать толпы поклонников: гороскоп на 2019 год по восточному календарю
- 12:51 Процесс над украинскими моряками хотят сделать закрытым: озвучена позиция защиты
- 12:50 Американец за $1500 в месяц снял квартиру для котов дочери, которых не пустили жить в общежитие
- 12:34 Во Львове мужчина повесился на светофоре
Стал известен еще один возможный соперник Ломаченко
Президент промоутерской организации Top Rank Тодд Дюбеф назвал еще одного потенциального соперника для чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).
«Победитель реванша между мексиканцами Мигелем Берчельтом и Франсиско Варгасом (бой пройдет 23 марта в американском Инглвуде. — Авт.), в котором Берчельт будет защищать чемпионский титул WBC во втором полулегком весе, сможет выйти в ринг против Василия Ломаченко уже в 2019 году. Тем более, Мигель, насколько я знаю, заинтересован в этом поединке», — отметил функционер.
Напомню, менеджер украинца Эгис Климас рассказал о том, что Василий проведет минимум три боя в нынешнем году. Ближайший из них пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе, где соперником Ломаченко станет победитель боя за чемпионский пояс IBF между между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абсолютный чемпион мира назвал бой с Ломаченко ошибкой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
Ветер: 5 м/с Ю
Давление: 727 мм