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Спорт

Стал известен еще один возможный соперник Ломаченко

12:17 14 января 2019   118
Стал известен еще один возможный соперник Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Президент промоутерской организации Top Rank Тодд Дюбеф назвал еще одного потенциального соперника для чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).

«Победитель реванша между мексиканцами Мигелем Берчельтом и Франсиско Варгасом (бой пройдет 23 марта в американском Инглвуде. — Авт.), в котором Берчельт будет защищать чемпионский титул WBC во втором полулегком весе, сможет выйти в ринг против Василия Ломаченко уже в 2019 году. Тем более, Мигель, насколько я знаю, заинтересован в этом поединке», — отметил функционер.

Напомню, менеджер украинца Эгис Климас рассказал о том, что Василий проведет минимум три боя в нынешнем году. Ближайший из них пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе, где соперником Ломаченко станет победитель боя за чемпионский пояс IBF между между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абсолютный чемпион мира назвал бой с Ломаченко ошибкой.

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