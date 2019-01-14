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Стали известны соперницы украинских теннисисток на Кубке Федерации
Состоялась жеребьевка Кубка Федераций в первой группе Евро-Африканской зоны. По ее итогам, сборная Украины сыграет против теннисисток из Эстонии, Швеции и Болгарии. Другую группу сформировали Польша, являющаяся принимающей страной (все поединки пройдут в городе Зелена-Гура), а также Россия и Дания.
Матчи пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная Украины сыграет сильнейшим составом — свое участие подтвердили седьмая ракетка мира Элина Свитолина, занимающая 24-е место в мировом женском рейтинге Леся Цуренко, а также Даяна Ястремская (57-е), Марта Костюк (116-е) и Надежда Киченок (37-е место в парном рейтинге). Наши девушки поочередно сыграют с каждой из соперниц, после чего, если займут первое место, сразятся с победителем другой группы в борьбе за право сыграть в плей-офф второй мировой группы.
Отмечу, что, согласно регламенту первой группы Кубка Федерации, в групповых турнирах команды проводят с каждым из соперников по два одиночных и одному парному матчу. Соперницы сборной Украины по группе также смогли привлечь своих сильнейших теннисисток: Эстонию поведет за собой Анетт Контавейт (20-е место в мировом женском рейтинге), Швецию — Ребекка Петерсон (64-е), а Болгарию — Виктория Томова (151-е).
Напомню, что в апреле прошлого года в матче за право остаться во второй мировой группе Украина, в составе которой играли Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук, уступила Канаде и вылетела в первую группу Евро-Африканской зоны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Леся Цуренко обыграла россиянку на старте Australian Open.
Фото Jimmie 48
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