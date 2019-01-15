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Аэропорты Германии парализованы массовой забастовкой
Во вторник, 15 января, сразу восемь аэропортов Германии не смогут работать в нормальном режиме. Это вызвано забастовкой 23 тысяч сотрудников сферы обеспечения безопасности. Ее организовал крупнейший немецкий профсоюз Verdi. Он добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для работников аэропортов, отвечающих за безопасность. Работодатели считает это требование чрезмерным.
Ровно в полночь 15 января забастовка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Продлится она целый день. В 02:00 к ним присоединится аэропорт Франкфурта-на Майне. Там сотрудники сферы безопасности не будут работать до 20:00.
Далее последуют Дрезден (с 03:00 до 21:00), Мюнхен (с 03:30 до 24:00), аэропорт Лейпциг/Халле (с 04:00 до 18:00) и Эрфурт (с 06:00 до 22:00).
Забастовка в аэропортах станет одной из самых масштабных в Германии за последние годы. Ожидается, что она затронет интересы по меньшей мере 220 тысяч пассажиров из разных стран мира. Например, только во Франкфурте-на-Майне будут отменены 570 пассажирских авиарейсов. Объединение немецких гражданских аэропортов ФРГ предупреждает: «Сеть воздушного сообщения Германии может быть 15 января парализована».
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