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В России предлагают ввести налог на выезд из страны
В России могут ввести налог на выезд из страны, который составит 500 рублей (около 210 гривен). Налог предлагается ввести как для иностранцев, и для россиян. С такой инициативой выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ.
«В непростой международной обстановке особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма», — говорится в обращении ассоциации, направленном в Совет федерации и Государственную думу, сообщают «РИА Новости».
Российские предприниматели отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».
Представители ассоциации настаивают, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.
Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что этот вопрос не обсуждается, так как сейчас не время для введения новых сборов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее аналогичный налог ввели власти Японии. Налог уже вступил в силу 1 января 2019 года. Его будут обязаны платить выезжающие из страны туристы. Так называемый прощальный сбор составит около 1000 иен (приблизительно 9 долларов) и будет распространяться как на иностранцев, так и на граждан страны.
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