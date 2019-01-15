Мир

В России предлагают ввести налог на выезд из страны

В России могут ввести налог на выезд из страны, который составит 500 рублей (около 210 гривен). Налог предлагается ввести как для иностранцев, и для россиян. С такой инициативой выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ.

«В непростой международной обстановке особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма», — говорится в обращении ассоциации, направленном в Совет федерации и Государственную думу, сообщают «РИА Новости».

Российские предприниматели отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».

Представители ассоциации настаивают, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что этот вопрос не обсуждается, так как сейчас не время для введения новых сборов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее аналогичный налог ввели власти Японии. Налог уже вступил в силу 1 января 2019 года. Его будут обязаны платить выезжающие из страны туристы. Так называемый прощальный сбор составит около 1000 иен (приблизительно 9 долларов) и будет распространяться как на иностранцев, так и на граждан страны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter