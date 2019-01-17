Праздник Крещения: как исцелиться от болезней и защитить семью от всех бед

Украина

В пятницу, 18 января, вечером у христиан восточного обряда Крещенский Сочельник. Ведь 19-го отмечается третий из главных зимних праздников, который завершает Святки. В народе его называют Крещение, или Иордан (в Украине — Водохреще), а по церковному календарю он именуется Богоявлением. Праздник получил такое название, поскольку, согласно Евангелию, в день, когда Христос принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан, Всевышний явился людям в трех ипостасях. С Небес прозвучал голос Бога-Отца, назвавшего Христа Сыном: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И тотчас же на Спасителя сошел Святой Дух в виде белого голубя.

Ко второму Святому вечеру полагается подготовиться. Например, к убранству дома можно добавить крещенские букеты — из сухих трав, главные из которых — васильки (цветы базилика). Их перевязывают голубыми лентами и прикрепляют над дверями и иконами. Этим, как правило, занимаются девчата.

Хозяйки готовят традиционные блюда к вечерней трапезе, которая называется «голодная кутья».



А у мужчин и молодых ребят своя задача: надо заранее сходить к реке или озеру, где 19-го пройдет молебен, и сделать во льду крестообразную прорубь. Сам крест изо льда установить над ней и облить его свекольным квасом или калиновым соком, чтобы был красным. У креста можно соорудить изо льда престол, а сверху устроить «царские врата» из еловых или сосновых веток.

Накануне большого праздника верующие соблюдают строгий пост, как и перед Рождеством. К слову, ужин на Иордан состоял у наших предков не только из кутьи, на стол подавали еще шесть постных блюд. Например, пшенную кашу, фасоль или капусту с грибами, вареники с постной начинкой, гречневые блинчики, кисель и узвар. Причем для приготовления еды мужчины должны были принести воду не из колодца, а из реки.

Постный ужин на Иордан начинается после вечерней церковной службы. В старину считалось, что пропустить ее могут только немощные люди и малые дети. В храме освящают воду, которую в народе называют иорданской, считая ее даже более сильной, чем крещенская (освящаемая на следующий день, 19 января). Люди всегда верили, что иорданская вода исцеляет от болезней и защищает от злого глаза. Раньше эту воду приносили из церкви домой в глиняном кувшине, украшенном цветами. Отец брал один из крещенских букетов, макал в воду и окроплял всё в доме и в хозяйстве. Не забывал и о еще одном ритуале: мелом надо было нарисовать кресты на воротах, над дверями помещений и даже на шкафах. Только после этого семья наконец садилась за стол.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Начинают ужин в Крещенский Святвечер с молитвы и трех глотков освященной воды. У наших предков был такой обычай: первым, перекрестившись, из кувшина отпивал глава семьи, а потом — по очереди остальные домочадцы.

После ужина полагалось вынести во двор дидух (украшенный лентами сноп; сейчас вместо дидуха в домах принято ставить елку), занимавший почетное место в хате с самого Рождества. На улице сноп обмолачивали и собирали все зернышки. Их давали курам, чтобы лучше неслись, а также смешивали с посевным зерном, дабы получить хороший урожай. Обмолоченный дидух сжигали в саду — «пускали на теплий дух», чтобы поскорее распрощаться с зимой и зазвать весну. А пока дидух горел, дети «прогоняли кутью»:

«Iди, кутя, iз покуття,

А узвар — на базар,

Паляниці, залишайтесь на полиці!

А дiдух — на теплий дух,

Щоб нам скинути кожух!"

По народным поверьям, дым от костра, в котором горит дидух, обладает особой силой: оберегает плодовые деревья от морозов, защищает от вредителей и тем самым обеспечивает богатый урожай. Кроме того, считалось, что с дымом отлетают в Небеса души умерших предков, гостивших в доме все Святки.

С особым трепетом люди ждали полуночи, когда наступает праздник Крещения. С давних времен считалось, что в этот момент открываются Небеса и происходят разные чудеса. Так, на Слобожанщине верили, что в Крещенский сочельник можно узнать свое будущее. Ночью девушки гадали, стараясь выяснить, каким будет суженый. На Киевщине накануне Крещения загадывали желания, веря, что они обязательно сбудутся. Но больше всего легенд связано с водой. В эту ночь, считали наши предки, течение на реках на мгновение останавливается, вода обретает целебные свойства и даже может ненадолго превратиться в вино.

Утром в день Крещения (19 января) верующие снова идут в церковь. После службы набирают крещенской воды (ее, как и иорданскую, в Украине хранили весь год в качестве лекарства и защиты от всяческой нечисти).

Во многих украинских селах и городах и сейчас соблюдается традиция: в этот день люди после литургии с крестами и хоругвями отправляются к водоему, где проводится водосвятный молебен. У многих прихожан в руках «трійця» — соединенные вместе три свечи, украшенные сухоцветами, лентами и бусами. Огонь зажигают еще в храме, а после освящения воды свечи гасят, опустив в реку. «Трійцю» полагается весь год сберегать под образами, чтобы в доме царили мир и согласие.

Ну, а главное, что нужно сделать на Крещение, — искупаться в ледяной воде. Люди верят: если, перекрестившись, трижды окунуться с головой и затем пройти через «царские врата», очистишься от всех грехов. Правда, погружаться в прорубь можно только после того, как священник опустит в нее крест.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

А еще крещенская вода считалась прекрасным косметическим средством. Молодые женщины и девчата наливали ее в миску, бросали туда калину или коралловые бусы, умывались, а потом вытирали лицо вышитым красными нитками рушничком, чтобы всегда быть красивыми.

После омовения все спешили домой к праздничному столу. Перед едой снова пили освященную воду и, помолившись, приступали к трапезе. Крещенский стол у украинцев не особо отличался от того, что был накануне вечером. Просто к постным блюдам добавлялось несколько скоромных: пироги, вареники с мясной начинкой, жареная колбаска, запеченная свинина. Были на столе и спиртные напитки. На подоконник хозяйки клали три калача, чтобы вечером угостить нуждающихся соседей, вдов и стариков. Поев праздничной сдобы, люди благодарили Бога за то, что уже имеют, и просили Всевышнего всегда быть к ним милосердным".

Пожилые люди следили на Крещение за погодой. Считалось, что если в этот день небо ясное, то летом хлеба вырастут богатыми и чистыми. Туман и облака сулили обилие сорняков на ниве. Правда, снегопад тоже предвещал урожайный год.

А еще существовал забавный обычай — прогонять на Крещение мороз. Для этого нужно было вооружиться пустыми ведрами, палками, скалками и прочей утварью и изо всех сил стучать по дверным косякам, воротам и заборам. Взрослые объясняли детям, что так Коляда на бiлих конях вiд'їжджає. После этого дети отправлялись кататься на санках, а молодежь — по дворам, на последнее в этом году колядование. К традиционным колядкам, возвещающим о рождении Христа, добавлялись иорданские песни:

На Йорданській рiчцi

тиха вода стояла.

Ой, там Мати Божа

Iсуса Христа купала.

Парни старались заглянуть в дома, где были девчата на выданье. За колядку девушки выносили молодым людям мешочек с орехами. Тот, кому вручили угощение, внимательно рассматривал все орешки. Если найдется один, перемотанный красной шерстяной ниткой, — это знак: девушка не возражает, чтобы юноша заслал сватов. Ведь после Крещения снова придет пора свадеб, которая продлится аж до Великого поста (в 2019 году он начнется 11 марта).

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