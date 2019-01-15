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Выяснились обстоятельства поджога здания в Киево-Печерской лавре
Гражданин, задержанный за поджог здания возле Киево-Печерской Лавры, оказался 24-летним бездомным. Юноша употреблял наркотики и ранее уже участвовал в дебошах на территории Лавры.
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) уточнил, что на момент задержания юноша был под воздействием наркотиков. Когда задержанный пришел в чувство, то признался в совершенном поджоге. Выяснилось, что бездомный вместе со своими приятелями выбили окно в старом здании у Лавры, чтобы переночевать в тепле. Позднее компания что-то не поделила, юноша где-то достал бензин или солярку и устроил поджог на втором этаже своего убежища. Об этом сообщает Украинская правда.
По словам наместника Лавры, за день до поджога этот же бездомный устроил дебош в Трапезном храме Лавры.
Пострадавшее от пожара здание долго не эксплуатировалось. Объект предполагалось превратить в лаврскую больницу.
Напомним, вследствие пожара на территории Лавры огнем были повреждены 400 квадратных метров старого двухэтажного здания. При пожаре никто не пострадал. Подозреваемого задержали, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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