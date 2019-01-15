В столице Кении террористы захватили большой отель с иностранцами (фото, видео)

Мир

Во вторник, 15 января, в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Он находится в районе Вестлэнд, где проживает много иностранцев. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабаб».

Началось все во второй половине дня. Сначала рядом с отелем взорвались три легковых автомобиля. По всей видимости, они были начинены взрывчаткой. Затем смертник привел в действие бомбу, закрепленную у него на теле, прямо при входе в Dusit. Вслед за ним в холл гостиницы ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по работникам отеля и постояльцам.

На улице началась паник. Люди выбегали из гостиницы и соседних ресторанов и кафе. Некоторые выпрыгивали из окон. Точно число убитых и раненых пока никто не сообщает. Очевидцы утверждают, что видели не менее пяти трупов. «Считать тела, лежащие прямо на улице? Нам было не до того», — заявил один из спасшихся журналистам.

К отелю прибыли кенийские военные. Небольшая группа вместе с медиками, которые тоже были вооружены, вошли в гостиницу, но их тут же кто-то обстрелял изнутри. Им пришлось отступить. Стрельба и взрывы в Вестлэнде все еще не стихают.

В Кении за последние годы произошло несколько крупных терактов. Ответственность за них несет «Аш-Шабаб» из соседнего государства Сомали. Ее руководители объявили своей целью создание в Восточной Африке исламского государства, которое будет жить по законам шариата.

В сентябре 2013 года боевики «Аш-Шабаб» напали на торговый центр Westgate в Найроби. Их пытались выбить оттуда на протяжении целого дня. В результате теракта погибли 67 человек.

В апреле 2015 года боевики осуществили нападение на университет в городе Гарисса. Они убили 147 человек, преимущественно студентов. При этом, как утверждали очевидцы, террористы сразу разделяли людей на две группы — христиан и мусульман. Все жертвы были христианами.

Предполагается, что «Аш-Шабаб» тесно связана с организацией «Аль-Каида», которая в августе 1998 года совершила атаки на посольства США в Кении и соседней Танзании. В общей сложности тогда были убиты более 250 человек, почти 5 000 получили ранения.

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