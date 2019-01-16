В Киеве группа подростков устроила зверское нападение на прохожих (фото, видео 18+)

Происшествия

В Киеве группа подростков зверски избила людей возле станции метро «Дворец спорта». Сначала объектом нападения малолетних хулиганов стал мужчина. Ему наносили удары по голове и в область живота. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко, которая и опубликовала видео со зверствами банды несовершеннолетних.

Видео содержит сцены насилия:

«Нелюди компанией из 10−15 человек побежали за мужчиной. На моих глазах и сбив его с ног начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию, они (хулиганы) убежали, но на станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких… Я жива, цела. Синяк пройдет», — рассказала пострадавшая.

Киевлянка обратилась в полицию, а сама тем временем намерена выяснить личности участников нападения.

По словам Силенко, публикацией видео она хочет предупредить родителей, чьи дети, возможно, учатся в одном классе с малолетними бандитами.

По словам других очевидцев, похожую банду неоднократно видели возле станции метро «Дворец спорта», в районе ТРЦ «Гулливер» и гостиницы «Русь».

Фото Илона Силенко/Facebook

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