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Жители Днепра украли мусорные баки, чтобы квасить капусту
Недавно в Днепре появились новенькие мусорные контейнеры (которые в Украине ранее по незнанию нередко использовались только для «люстрации» чиновников и депутатов). Однако вскоре баки стали массово исчезать с улиц города. Тайну их исчезновения раскрыл в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.
«Безысходное.
…Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре.
Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком.
Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются.
В старых металлических солить было нельзя. Негигиенично.
А новые пластиковые как раз подходят.
…
Господи Всемогущий, почему Ты иногда даёшь мне испытания, которые я выносить почти не в силах?" — закончил свой пост в Facebook риторическим вопросом Борис Филатов .
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