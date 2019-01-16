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Жители Днепра украли мусорные баки, чтобы квасить капусту

14:38 16 января 2019   58
Жители Днепра украли мусорные баки, чтобы квасить капусту
Инф. «ФАКТОВ»

Недавно в Днепре появились новенькие мусорные контейнеры (которые в Украине ранее по незнанию нередко использовались только для «люстрации» чиновников и депутатов). Однако вскоре баки стали массово исчезать с улиц города. Тайну их исчезновения раскрыл в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.

«Безысходное.

…Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре.

Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком.

Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются.

В старых металлических солить было нельзя. Негигиенично.

А новые пластиковые как раз подходят.


Господи Всемогущий, почему Ты иногда даёшь мне испытания, которые я выносить почти не в силах?" — закончил свой пост в Facebook риторическим вопросом Борис Филатов .

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в каких условиях и из чего нелегалы в Одессе делают шаурму. Между тем российские СМИ опубликовали карту помоек Москвы, где можно брать еду.

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