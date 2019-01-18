Российского боксера-чемпиона обвинили в избиении девушки

Спорт

35-летний российский боксер в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев (32 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) был арестован в США по подозрению в избиении девушки на вечеринке, прошедшей еще в июне 2018 года в городе Биг-Бэр (штат Калифорния). По словам пострадавшей, имя которой не разглашается, спортсмен активно добивался внимания, а когда получил отказ, выследил ее и избил, нанеся серьезные травмы — у девушки были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Вскоре Ковалев был задержан полицией и уже предстал перед судом, полностью отрицая свою вину. Следующее заседание пройдет в марте. Спортсмену инкриминируют нападение с применением силы, повлекшее серьезные повреждения и вред здоровью потерпевшей, что может повлечь за собой лишение свободы сроком до четырех лет. При этом у следствия есть сведения, что россиянин был не один, а с другом, имя которого не раскрывается.

Добавлю, что в своем последнем бою, который состоялся 4 августа 2018 года, Ковалев был отправлен в нокаут в седьмом раунде колумбийцем Элейдером Альваресом и потерял чемпионские титулы по версии WBO и IBA. 2 февраля боксеры проведут бой-реванш, который состоится в Техасе (США).

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