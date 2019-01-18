Розенко объяснил, где украинцы смогут "обналичить" субсидии

Деньги

Обещанная программа монетизации субсидий будет подготовлена в течение ближайшего месяца. Новый механизм монетизации будет прописан в отдельном постановлении Кабмина, а первые выплаты граждане смогут получить с 1 марта 2019 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По словам вице-премьера, «обналичить» субсидии можно будет в почтовых отделениях либо через подразделения государственного Ощадбанка, если у человека там есть открытый счет.

«С 1 марта люди получат первые деньги за субсидии через различные механизмы: это будет Ощадбанк для тех, кто уже имеет счета,"Укрпочта» для тех, кто не пользуется услугами банков. Эта система у нас уже практически отработана, поэтому никаких неудобств для людей при переходе на монетизацию субсидий не будет", — цитируют Розенко «Українські новини».

По мнению вице-премьера, новые механизмы монетизации субсидий будут стимулировать граждан пересмотреть свое отношение к услугам ЖКХ и снижать потребление газа.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что в Украине будут параллельно работать два механизма получения субсидии: безналичные компенсации и субсидии «живыми деньгами».

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