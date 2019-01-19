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Происшествия

В Запорожье покончила с собой мать детей, погибших во время пожара

10:33 19 января 2019   117
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Степное под Запорожьем на пожаре погибла семья. 18 января по невыясненным причинам загорелся частный дом, где находились 29-летний мужчина (брат хозяйки дома) и двое детей — десяти и четырех лет. При пожаре все находившиеся в здании погибли. Владелица жилья, вернувшись домой и увидев случившееся, покончила с собой.

пожар

В живых остался лишь старший ребенок — мальчик 12 лет. В момент, когда случился пожар, подросток гулял на улице, а вернувшись увидел, что дом горит. На помощь мальчику пришла местная жительница, вместе они пытались тушить огонь до прибытия спасателей.

пожар

Прибывшие пожарные бригады за полчаса справились с огнем, но внутри дом выгорел практически полностью. Несовершеннолетнего ребенка временно забрали в отделение полиции и решают вопрос о его дальнейшем месте жительства. Причина пожара устанавливается.

Напомним, под Николаевом на пожаре погибли семилетняя девочка-инвалид и ее отец, а в Тернополе в своей квартире из-за замыкания электропроводки погиб народный артист Украины.

Фото dsns.gov.ua, npu.gov.ua

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