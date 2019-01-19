Происшествия

Праздники в «ДНР»: боевики зверски расправились с двумя семьями в Донецке (фото, видео 18+)

В оккупированном Донецке задержаны двое боевиков, которые на «старый» Новый год совершили массовое убийство в областном центре.

Убийцы — Алексей Лавренцов и Владислав Потешкин — жители поселка шахты «Лидиевка» в Кировском районе города. К своим жертвам они пришли на «старый» Новый год под видом посевальщиков. Одну семью уничтожили полностью, во второй, с членами которой были ранее знакомы, убили хозяйку и тяжело ранили ее мужа, а дочь похитили. Некоторые источники сообщают, что от полученных ранений мужчина (отчим девушки) тоже скончался.

Как следует из сообщений в социальной сети, 14 января двое 25-летних боевиков «ДНР» сначала наведались домой к пожилой паре (мужчина был тяжело болен, а женщина оставила работу, чтобы ухаживать за мужем) и убили обоих супругов, якобы еще поглумившись над телом убитого хозяина.

Придя с «визитом» ко второй семье, преступники изнасиловали хозяйку, также изувечив ее, а бросившемуся на помощь мужу проломили череп. И увезли с собой дочь потерпевших. Спустя три дня девушку абсолютно голой выбросили из машины у входа в главный корпус экономического университета в Донецке.

До приезда «полиции» студенты успели снять и выложить в сеть видео, на котором обезумевшая девушка, забежав в здание, мечется по коридору и страшно кричит.

Авторы сообщений нашли страницу одного из убийц в социальной сети, второй преступник свою страницу удалил.

Комментируя произошедшее местные жители пишут: «Как таким „защитничкам“ вообще оружие выдали?! Военкома под суд!».

Официальная версия случившегося пока не озвучена.

Ранее «ФАКТЫ» приводили рассказ бывшего бойца батальона «Донбасс», поведавшего о зверствах боевиков в отношении пленных. Однако террористы «не церемонятся» не только с пленными, но и со своими. Читайте об этом в статье «Все меня унижали, опускали»: как на самом деле «героическая снайперша» боевиков воевала за «ДНР».

Фото и видео из социальной сети

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