Происшествия

Под Одессой мужчина зарезал 13-летнюю девочку и вскрыл себе вены (видео)

Трагедия случилась в одном из сел Лиманского района Одесской области.

Как рассказали в региональном главке Нацполиции, местная жительница сообщила правоохранителям, что ночью к ней прибежала соседская девочка и рассказала: ее дядя душит подружку. На место сразу же выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа, которые обнаружили мужчину с порезанными руками, а рядом — мертвую 13-летнюю жительницу этого же села.

Как выяснилось, родители погибшей девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы.

«В доме, кроме девушек, был еще и упомянутый 44-летний дядя подруги. Внезапно он ворвался в комнату к детям, набросился на гостью и начал душить. Племянница попыталась защитить подругу, но дядя ее оттолкнул, после чего ребенок побежал к соседям», — рассказали в главке полиции.

По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи. После убийства злоумышленник вскрыл себе вены на обеих руках.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В связи нанесенными себе ранениями он доставлен в медицинское учреждение, где находится под конвоем полиции.

По факту смерти ребенка начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее трагедия произошла в райцентре Беляевка Одесской области: там местный житель задушил свою жены и 10-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

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