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СБУ разоблачила главу общественной организации, приторговывавшего пистолетами и автоматами (фото, видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного сбыта оружия и боеприпасов, организованную руководителем районной организации одной из общественных организаций Черкасской области. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, военные средства поражения он хранил на территории собственного домохозяйства, а покупателей искал среди жителей столицы, куда периодически выезжал.
Один из фактов такого сбыта оперативники СБУ задокументировали. Тогда фигурант дела продал заказчику два пистолета Макарова с обоймами за 2,4 тысячи долларов США.
Когда же он предпринял попытку реализовать автомат Калашников и более 100 патронов калибра 7,62 мм, «торговец» был задержан.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании предупредительной меры. Происхождение оружия и боеприпасов устанавливается.
Напомним, в конце 2018 года СБУ перекрыла в Луганской области канал крупной поставки партий военных средств поражения, незаконно вывезенных из зоны проведения Операции объединенных сил.
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