Свитолина вырвала победу у американки и пробилась в четвертьфинал Australian Open

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) продолжает свое выступление на Australian Open, первом в 2019 году турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов, выйдя в четвертьфинал соревнований.

Соперницей нашей соотечественницы по четвертому кругу была американка Мэдисон Киз (17-я), которой Элина ранее дважды проигрывала — в 2015-м в Нью-Хейвене теннисистки не доиграли матч до конца из-за отказа украинки продолжать игру во втором сете (поединок был остановлен при счете 6:7, 2:4), а в 2017-м на домашнем US Open Киз одержала уже полноценную победу — 7:6, 1:6, 6:4.

Была фавориткой Мэдисон и в этом поединке. Но Свитолина очень мощно начала, и даже вынужденный медицинский тайм-аут из-за мозоли на левой ноге не помешал украинке уверенно взять первый сет — 6:2. Легкая победа в стартовой партии сыграла с Элиной злую шутку, и она безвольно отдала американке вторую — 1:6. К счастью, в решающем сете одесситка смогла взять себя в руки и таки уложила Киз на лопатки — 6:1.

Таким образом, Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, повторив свой прошлогодний результат в Мельбурне (который является для нее лучшим в карьере), и уже заработала 460 тысяч долларов призовых. Следующей соперницей нашей соотечественницы станет победительница пары Наоми Осака (Япония, 4-я) — Анастасия Севастова (Латвия, 12-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина героически обыграла китаянку на Australian Open.

Фото Jimmie 48

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