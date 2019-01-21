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Умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский
В Киеве в возрасте 47 лет умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский. Бывший центровой сборной Украины, «Будівельника» и литовского «Летувос Ритас» ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов. «Сегодня не стало моего близкого друга, кума и просто хорошего человека Саши Окунского! Пусть Земля тебе будет пухом!» — написал наставник «желто-синих».
Александр Окунский — один из лучших баскетболистов в истории украинского баскетбола. Он занимает второе место по количеству сыгранных поединков в составе национальной команды (47 встреч). Участник первого матча в истории сборной Украины, выступавший на трех чемпионатах Европы.
На клубном уровне, кроме «Будівельника» и «Летувос Ритас», он поиграл в донецком «Шахтере», одесской «БИПА-Моде», БК «Киев», а также в турецкой «Дарюшшафаке», хорватской «Цибоне», черногорской «Будучности» и греческом «Менте». Александр — пятикратный чемпион Украины и двукратный чемпион Литвы.
У Александра Окунского остались супруга и трое детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни знаменитый украинский баскетболист Григорий Хижняк.
Фото fbu.ua
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