Избиение учителя физкультуры в Киеве: коллеги потерпевшего устроили флешмоб (фото)

Происшествия

Министр образования Лилия Гриневич осудила факт жестокого избиения учителя физкультуры в 157-м лицее города Киева. На сайте министерства опубликовали обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование этого резонансного дела под личный контроль.

«Пострадавший учитель в больнице, ему причинили серьезные увечья. Но не менее ужасно то, что все это случилось на глазах у детей, которым тоже нанесена тяжкая психологическая травма. Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительское сообщество лицея объединиться и вместе позаботиться о детях, а также обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем», — сказал заместитель министра образования и науки Павел Хозбей.

Фото ТСН

Учителя лицея № 157 действительно объединились и провели флешмоб: вышли во двор учебного заведения с плакатами, призывающими власть защитить учителей.

— Это наша эмоциональная реакция на происходящее, — объяснила «ФАКТАМ» Татьяна Литвинова, классный руководитель 4-А класса, где учится тот ребенок, чей отец в ответ на замечание его сыну избил учителя физкультуры. — Педагоги чувствуют себя бесправными из-за того, что теперь из-за любого замечания детям мы рискуем своим здоровьем. Мы организовали флешмоб и будем проводить еще акции, чтобы напоминать о себе общественности и чтобы правоохранительные органы не пустили это дело на самотек, не забыли о нем.

Напомним: после того как агрессивный родитель четвероклассника учинил жестокую расправу над учителем на глазах у детей, педагог оказался в больнице с сотрясением мозга, множественными ушибами и гематомами и надрывом легкого. Более того, он мог остаться инвалидом: отец его ученика принес в школу ножовку и пригрозил отпилить учителю руку. Когда полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, виновник избиения сам явился в райотдел в сопровождении адвоката, чтобы объяснить там свою позицию. Он тут же был задержан, ему предъявили сообщение о подозрении. Однако меру пресечения агрессору избрали очень мягкую: домашний арест в ночное время. То есть он не имеет права выходить из квартиры с 9 вечера до 7 утра.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Мксимец сообщила «ФАКТАМ»: несмотря на то что прокурор ходатайствовал о круглосуточном, а не о ночном домашнем аресте для подозреваемого, обжаловать меру пресечения он не намерен.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, в пгт Скороходово Чутовского района Полтавской области женщина избила классного руководителя своего сына на глазах у его одноклассников и других педагогов.

А в Киеве ученик 8 класса восемь раз ударил ножницами учительницу. Причиной агрессии стала отрицательная оценка, которую получил школьник.

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