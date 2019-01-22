Политика

Порошенко в День Соборности наградил выдающихся украинцев (видео)

День Соборности Украины стал поводом наградить выдающихся украинцев, моральных авторитетов нации, стоявших у истоков Независимости Украинского государства. Награды вручал президент Петр Порошенко.

В ходе церемонии была отмечена роль для Украины патриарха Филарета. Его президент назвал духовным лидером украинской церкви и духовным лидером украинского народа. Ранее Филарету было присвоено звание Героя Украины.

В числе моральных авторитетов нации были указаны дисидент, правозащитник, бывший депутат Левко Лукьяненко и ученый, философ, педагог Мирослав Попович, к сожалению, ушедшие из жизни в 2018 году. «Их имена навсегда вошли в историю», — добавил президент.

Интеллектуальной элитой, ориентирами для украинского общества были названы академик Национальной академии наук Игорь Юхновский и первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин.

Среди творческих личностей, поддерживающих и сохраняющих украинскую культуру, глава государства упомянул певца Тараса Петриненко, кобзаря, бандуриста и автора песен Тараса Компаниченко, композитора и дирижера Виктора Гуцала, автора песен и композитора Эдуарда Драча.

Выдающимися представителями медицинской отрасли Украины названы ученый-эндокринолог, академик НАН Николай Тронько и директор Института хирургии и трансплантологии Александр Усенко.

Также слова благодарности были адресованы политологу и общественному деятелю, директору Фонда «Возрождение» Александру Сушко за его активные усилия по мобилизации общественной поддержки вокруг реформирования страны, продвижения Украины в Евросоюз и НАТО.

Напомним, 22 января Украина празднует День Соборности и 100-летие «Акта злуки» между УНР и ЗУНР, заключенного в 1919 году.

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