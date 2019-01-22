«Шахтер» в Турции разгромлен «Хайдуком»: видеообзор матча

Спорт

Во вторник, 22 января, чемпион Украины донецкий «Шахтер», готовящийся ко второй части сезона в Турции, провел первый контрольный матч в 2019 году. На поле Regnum Sports Centrum в Белеке подопечные Паулу Фонсеки померялись силами с бронзовым призером чемпионата Хорватии «Хайдуком» из Сплита, занимающим в текущем сезоне шестое место.

Первый блин оказался комом. «Шахтер» потерпел поражение с разгромным счетом — 1:4 (Дентиньо, 30 — Цакташ, 21, с пенальти, Делич, 23, Жайро, 41, Теклич, 60).

«Шахтер» (первый тайм): Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Данченко, Майкон, Патрик, Нем, Тайсон, Дентиньо (Сикан, 37), Кайоде.

«Шахтер» (второй тайм): Кудрик, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес.

В планах «Шахтера» на первом сборе в Турции еще один контрольный поединок — с чемпионом Азербайджана «Карабахом» (26 января).

Кстати, состав «Шахтера» на сборе в Белеке (как и в прошлом году команда разместилась в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort) выглядит так: вратари — Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин; защитники — Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Исмаили; полузащитники — Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Тайсон; нападающие — Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Отмечу, что в тренировочном лагере «Шахтера» отсутствуют полузащитник Маркиньос Сиприано, выступающий в эти дни в составе сборной Бразилии (U20) в чемпионате Южной Америки, а также израильский новичок команды Манор Соломон, который присоединится к команде на втором этапе подготовки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в каком городе в Лиге Европы сыграют «Шахтер» и «Айнтрахт».

Фото ФК «Шахтер»

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