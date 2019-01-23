Деньги

Впервые в истории Национальный банк Украины (НБУ) получил награду Central banking awards. В марте награду вручит профильный журнал о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Сentral banking.

Как отмечается в информации Сentral banking, в 2017 году титул наиболее прозрачного центрального банка получил центральный банк Ирландии, в 2016 году — центральный банк Израиля, в 2015 году — Национальный банк Чехии, а в 2014 году — центральный банк Швеции.

Уточняется, что награду Central banking awards в категории «Прозрачность» можно получить прежде всего за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров. Для этого центральный банк должен продемонстрировать значительные достижения и/или лидерство, подтвержденное понятной коммуникацией и взаимодействием со стейкхолдерами с использованием каналов внутренней и внешней коммуникации.

Авторы подчеркнули, что всего за три года Национальному банку Украины удалось полностью реформировать систему внешних коммуникаций институции, направив ее на выполнение миссии центрального банка благодаря увеличению прозрачности принятия решений и планов регулятора. Это позволило перейти от полностью закрытой институции постсоветского типа до современного прозрачного центрального банка. При этом члены жюри считают, что НБУ удалось достичь значительного прогресса в повышении прозрачности в чрезвычайно сложных условиях деятельности.

Награда Central banking awards состоит из 26 категорий, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 категорий — участников финансового рынка. Торжественное вручение наград состоится 13 марта этого года в Лондоне во время ежегодного гала-ужина Central Banking Awards.

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