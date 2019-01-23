«Шахтер» подписал контракт с выросшим в Киеве защитником-гигантом

Спорт

Чемпион Украины «Шахтер», уступивший накануне в Турции с разгромным счетом хорватскому «Хайдуку», объявил о подписании контракта на пять лет с 24-летним центральным защитником «Александрии» Валерием Бондаренко (на фото с генеральным директором «оранжево-черных» Сергеем Палкиным), сообщает официальный сайт донецкого клуба.

По неофициальной информации, сумма трансфера футболиста составила от 800 тысяч до 1 миллиона долларов.

Воспитанник киевского футбола Валерий Бондаренко, рост которого 194 см, начинал профессиональную карьеру в Грузии — в составе кутаисского «Торпедо». В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской «Скале». С февраля 2017-го — игрок «Александрии», с которой дебютировал в Лиге Европы (51 матч во всех турнирах, два мяча).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» купил израильского таланта.

Фото ФК «Шахтер»

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