- 20:51 Снегопад в Киеве: аэропорт "Борисполь" обратился к пассажирам
- 20:48 Скандал в одесском детсаду: уволена няня, обозвавшая 4-летнего ребенка дебилом
- 20:43 Жена принца Чарльза Камилла скопировала Кейт Миддлтон и станцевала еврейскую «Хава нагилу»
- 20:39 Грипп в Украине: за неделю шесть смертей, эпидпорог превышен в пяти областях
- 20:26 «Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро
- 20:23 Боевики обстреляли детский сад под Мариуполем
- 20:07 Американский чемпион готовит выступление под хит группы KAZKA
- 20:05 У главного помощника Путина, курирующего СМИ, оказалось несколько дорогих квартир в Москве
- 20:01 Не умею столько пить: Волочкова в стихах ответила потроллившему ее Шнуру
- 19:50 Родные наконец узнали о судьбе "потерявшегося" в России узника Кремля Панова
«Шахтер» подписал контракт с выросшим в Киеве защитником-гигантом
Чемпион Украины «Шахтер», уступивший накануне в Турции с разгромным счетом хорватскому «Хайдуку», объявил о подписании контракта на пять лет с 24-летним центральным защитником «Александрии» Валерием Бондаренко (на фото с генеральным директором «оранжево-черных» Сергеем Палкиным), сообщает официальный сайт донецкого клуба.
По неофициальной информации, сумма трансфера футболиста составила от 800 тысяч до 1 миллиона долларов.
Воспитанник киевского футбола Валерий Бондаренко, рост которого 194 см, начинал профессиональную карьеру в Грузии — в составе кутаисского «Торпедо». В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской «Скале». С февраля 2017-го — игрок «Александрии», с которой дебютировал в Лиге Европы (51 матч во всех турнирах, два мяча).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» купил израильского таланта.
Фото ФК «Шахтер»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с Ю-В
Давление: 740 мм