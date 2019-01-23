Происшествия

В Одессе на горячем поймали двух топ-менеджеров государственного банка

В Одессе задержали двух сотрудников государственного банка при получении взятки в размере 2 тысяч долларов. Как сообщили в управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков. оперативники установили, что сотрудники учреждения требовали деньги от должников банка за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в банковском залоге.

В частности, злоумышленники требовали от местного жителя 2 тысячи долларов, обещая содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге. Факт вымогательства был задокументирован.

Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет об «Укргазбанке». Задержали банковских дельцов на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании главы общественного совета при налоговой Киева, которая требовала взятку в два миллиона.

Кроме того, в кабинетах судей под Одессой СБУ выявила тысячи долларов взятки из оккупированного Донбасса.

А недавно в Закарпатье пограничник пытался съесть при задержании 200 долларов взятки.

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