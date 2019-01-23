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Стали известны соперники сборных Украины по волейболу на чемпионате Европы
Национальные сборные Украины по волейболу узнали своих соперников по финальной части чемпионата Европы.
Мужская команда, которая впервые с 2005 года сыграет в финальной части континентального первенства, встретится на групповой стадии с Нидерландами, Польшей, Чехией, Эстонией и Черногорией. Свое выступление на турнире подопечные Угиса Крастиньша, преодолевшие квалификационный турнир без единого поражения, начнут поединком против Чехии, в свое время трижды становившимися чемпионами Старого Света (последний раз — в 1958 году).
Наши соотечественницы, пробившиеся на чемпионат Европы второй раз подряд, встретятся в финальной части континентального первенства с двукратными чемпионками Старого Света Польшей и Италией, а также Бельгией, Португалией и Словенией. Финальный этап пройдет с 23 августа по 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции.
«Жеребьевка нас порадовала. Конечно, в финале Евро не бывает простых соперников, но эти команды нам по силам. Первая задача стоит — выход из группы. В группе шесть команд, а поскольку четыре выходят дальше, это вполне реально», — сказал президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в интервью Xsport.
Добавлю, что финальный этап женского чемпионата Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции, а матчи мужского чемпионата Европы примут Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения в период с 13 по 29 сентября. Согласно регламенту соревнований, по итогам группового этапа в 1/8 финала выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборные Украины по волейболу победами завершили отбор на чемпионат Европы.
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