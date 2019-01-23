Десятки пострадавших и сотни разбитых машин: полиция подводит итоги ненастного 23 января

Происшествия

Из-за сильного снегопада и штормового ветра, которые обрушились на Украину 23 января, по состоянию на вечер среды полиция зафиксировала более 800 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные привел спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«На 17 часов на линию „102“ поступил 851 вызов о ДТП. Из них — 44 аварии с пострадавшими. 1 гражданин погиб (в Черниговской области), 43 человека получили травмы различной степени», — цитирует Тракало «Украинская правда».

По его словам, наибольшее количество аварий произошло в столице — 235. Лидерами антирейтинга также являются Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

В Киеве 23 января на дорогах образовались огромные пробки, которые оцениваются в 9 баллов. В полиции заявили, что на дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс.

Согласно данным Google-карт, дороги от Чабанов, Крюковщины, Вишневого, Софиевской Борщаговки и Петропавловской Борщаговки фактически стоят.

На проспекте Победы пробка начинается на подъезде к метро «Житомирская» и тянется до площади Победы, где переходит на бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь.

На Кольцевой дороге проезд осложнен в обе стороны движения.

Все мосты через Днепр также оказались парализованными. Самые сильные заторы — на Северном и мосту Патона.

Также машины стоят на улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста. В Голосеевском районе столицы парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту. Почти парализовано движение на участке от станции метро «Шулявская» до «Брестской».

Больше всего затруднено движение в центре Киева — по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицах Саксаганского и Жилянской, бульварах Леси Украинский и Дружбы народов.

На левом берегу ситуация с трафиком несколько лучше. Большие пробки наблюдаются только на проспекте Соборности, ул. Вифлиемской и Харьковском шоссе.

Местные власти попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Путешественникам стоит учитывать, что дороги к аэропорту и вокзалам фактически стоят. Подъезд к аэропорту «Киев» особенно сильно затруднен на Воздухофлотском проспекте и по прилегающим улицам.

В центре Киева снегоуборочная техника расчистила основные дороги. Городские власти предупредили, что будут эвакуировать все припаркованные авто, которые мешают расчистке.

Из-за снега на многих маршрутах общественного транспорта ввели оперативное положение — он курсирует с отклонениями от графика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 17:00 до 21:00 запретили въезд в Киев крупногабаритного транспорта и грузовиков. «Укравтодор"также ввел временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта на дорогах государственного значения в Винницкой, Кропивницкой, Николаевской, Одесской, Черкасской, Киевской областях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter