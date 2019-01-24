Под Киевом огромная фура встала на дыбы: фото и видео с места происшествия

Происшествия

Около трех часов ночи 24 января на плохо расчищенной после сильного снегопада трассе Киев — Чернигов возле Броваров (Киевская область) фура MAN попала в серьезное ДТП. Огромный грузовик перевернулся, а водитель по счастливой случайности отделался испугом.

По словам водителя, он двигался в сторону Киева с грузом древесины. Скорость движения была небольшой, так как из двух полос расчищена была только одна. Перед дорожной развязкой одно из колес огромного грузовика попало в выбоину, и многотонную фуру понесло на встречную полосу. Выскочить туда MAN не успел: груженый полуприцеп перевернулся, а кабина встала на дыбы. Вот запись с видеорегистратора фуры.

В таком положении фура простояла несколько часов, пока на место происшествия не приехал подъемный кран. В утренний час пик движение транспорта на этом участке трассы было значительно затруднено.

Жители Броваров подтверждают слова водителя о том, что состояние этого участка дороги плачевное.

— Эту трассу сделали для того, чтобы большегрузный транспорт мог объезжать Бровары и не создавать тянучки, -говорит бровавчанин Алексей Ильин. - Однако каждый год на дороге образуются огромные ямы, которые приходится объезжать даже грузовикам, а не то что легковушкам. Иногда трассу латают, но этого мало. Кроме участка, где фура встала на дыбы, есть еще одна проблемная зона — мост через железнодорожные пути. Там также образовались огромные ямы, мимо которых приходится проезжать с черепашьей скоростью, лавируя. Те, кто не знают о ямах, потом стоят сразу за мостом на обочине и меняют погнутые колеса. Каждое утро вижу там две-три такие машины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе под Николаевом из-за гололедицы перевернулась фура с 6 тысячами живых кур.

Фото автора

Видео интернет-издания At Brovary

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