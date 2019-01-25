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Политика

"Суд" в Крыму отказал украинскому активисту Балуху в условно-досрочном освобождении

20:23 25 января 2019   59
Владимир Балух
Инф. «ФАКТОВ»

Керченский «городской суд» отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении. Решение было принято в отсутствие самого крымчанина 25 января, сообщает Крым.Реалии.

Мотивируя отказ в условно-досрочном освобождении, представитель «прокуратуры» Геннадий Трофимов заявил, что за время нахождения Балуха в СИЗО с его участием было зафиксировано 51 нарушение. И хотя адвокат опроверг наличие к подсудимому претензий со стороны администрации колонии, и напомнил о наличии у него пожилой матери, суд прогнозируемо встал на сторону обвинения.

Напомним, Балух должен провести в колонии 4 года и 11 месяцев, а также уплатить штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел. Протестуя против незаконного оккупационного суда, в марте 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась почти 200 дней.

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